Штормовое предупреждение объявили в Акмолинской области

5 августа в Акмолинской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, на севере, юге и востоке региона прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал.

Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Северо-западный ветер усилится: на севере, юге и востоке ожидаются порывы до 15–20 м/с, а днем местами – до 25 м/с.

При этом на западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а на севере и юге региона – высокая пожарная опасность.

Жителям и гостям области рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности отказаться от дальних поездок во время непогоды, не укрываться под деревьями во время грозы и не разводить открытый огонь в местах с высокой пожарной опасностью.