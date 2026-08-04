Штормовое предупреждение объявили в Акмолинской области
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5 августа в Акмолинской области ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, на севере, юге и востоке региона прогнозируются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал.
Ночью и утром на западе и севере области возможен туман. Северо-западный ветер усилится: на севере, юге и востоке ожидаются порывы до 15–20 м/с, а днем местами – до 25 м/с.
При этом на западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а на севере и юге региона – высокая пожарная опасность.
Жителям и гостям области рекомендуется соблюдать меры предосторожности, по возможности отказаться от дальних поездок во время непогоды, не укрываться под деревьями во время грозы и не разводить открытый огонь в местах с высокой пожарной опасностью.
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