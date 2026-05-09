Штормовое предупреждение объявили в Казахстане 10 мая

На всей территории Казахстана на 10 мая объявили штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Астане днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до +12…+14 °C. Ночью 11 мая и ночью 12 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1–3 градусов.

В Алматы утром и днем ожидаются дождь, гроза, вечером — сильный дождь. Ветер юго-западный, временами порывы 15–20 м/с. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы): 10 мая ожидаются дождь, гроза, вечером — сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15–20 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы 15–20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается дождь, в центре и на востоке области — сильный дождь. Днем на севере, востоке и в центре области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем — 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На западе и юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на западе и юге области — порывы 15–20 м/с.

10 мая в Алматинской области ожидаются: ночью на западе, юге и в горных районах, днем — дождь, гроза; на юге и в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, западный с переходом на северо-западный; на севере, юге, востоке, в центре и в горных районах области порывы 17–22 м/с, вечером на востоке области — 24–29 м/с. На севере и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В период с 10 по 12 мая в Алматинской области в связи с прогнозируемыми дождями, местами сильными (1–30 мм), грозой, градом и шквалом имеется угроза формирования селей в Иле, Кунгей и Терискей Алатау.

10 мая на западе, юге, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал; ночью в горных районах области — сильный дождь, днем на юге, востоке и в горных районах области — сильный дождь. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области — 15–20 м/с, порывы до 23 м/с. В центре, на севере, западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с прогнозируемыми дождями, днем временами сильными (1–30 мм), грозой, градом и шквалом имеется угроза формирования селей в Киргизском и Таласском Алатау.

Ночью на востоке области Ұлытау ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе, севере и востоке области — дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный; на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере и в центре Карагандинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал; днем на западе, севере и востоке области — дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере и востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный; на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. На западе, севере и юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь и гроза, днем на западе и севере области — дождь, гроза.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный; на севере и востоке области порывы 15–18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе и севере Павлодарской области ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза. На западе, севере и юге области ожидаются град и шквал. Ветер северо-западный, порывы 15–20 м/с, днем на севере и востоке области временами до 25 м/с. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, временами сильный дождь, гроза; днем — дождь, гроза, на севере и востоке области — сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный; на западе, севере и востоке области — 15–20 м/с, днем порывы 23–28 м/с. На западе, севере и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. Днем 10 мая и в течение суток 11 мая в Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозируемыми дождями, местами сильными (1–30 мм), грозой, градом и шквалом имеется угроза формирования селей в горах Казахстанского Алтая и Саура.

Ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на западе, севере и в центре области — град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный: ночью на севере и юго-западе области порывы 15–20 м/с, днем — 15–20 м/с, на западе, севере и юго-западе области порывы 23–28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре области — чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, в центре и горных районах области Жетысу ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на востоке и в горных районах области — сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный; на востоке и в горных районах области порывы 15–20 м/с. В связи с прогнозируемыми дождями (местами сильными) в период с 10 по 12 мая в горных и предгорных районах области Жетісу ожидаются формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках. Возможны разливы и подтопления отдельных участков.

В Акмолинской области ожидаются: ночью — дождь, гроза, днем на юге и востоке области — дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с, ночью на севере и востоке области временами до 23 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке и юге Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с.

На западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, туман. Ветер юго-западный, ночью на востоке области порывы 15–18 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, в горных и предгорных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный; на юге, западе, в горных и предгорных районах области порывы 15–20 м/с. На севере, юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. 10 мая в Туркестанской области в связи с прогнозируемыми дождями, днем временами сильными (1–30 мм), грозой, градом и шквалом имеется угроза формирования селей в Таласском Алатау и Угамском хребте.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный — 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. Днем 10 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до +8…+13 °C. Ночью 11 мая на востоке, ночью 12 мая на севере области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью 11 мая ожидаются заморозки до 1–6 градусов.