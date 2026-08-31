Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 1 сентября

На 1 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане и 16 областях Казахстана. На севере страны ожидаются заморозки до 2 градусов, в горных районах востока возможны сильные осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. В других регионах прогнозируются дожди, грозы, град, туман и пыльные бури. Во многих областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане утром и днем ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 1 градуса.

В Акмолинской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем на севере, юге и востоке прогнозируются дождь, гроза, град и усиление ветра. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, на западе, севере и востоке град. Ночью и утром на западе прогнозируется туман, на юге ночью — заморозки до 2 градусов. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза, днем — град.

В Костанайской области днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на западе и севере — туман. Ночью на западе и севере на поверхности почвы прогнозируются заморозки до 1 градуса. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Павлодарской области днем ожидаются дождь и гроза, на севере — град. Ночью и утром на западе и в центре прогнозируется туман. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса, днем — дождь и гроза, ночью и утром — туман.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза, в горных районах — осадки, временами сильные, в виде дождя с переходом в мокрый снег. Днем на востоке и в горах прогнозируются дождь и гроза.

В области Абай ночью на востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и юге прогнозируется туман. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза, ночью в горах — временами сильный дождь, град и усиление ветра. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы и Конаеве временами ожидаются дождь и гроза. В Конаеве также сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле Алатау ожидаются дождь и гроза, ночью — временами сильный дождь, град и усиление ветра.

В области Жетысу ночью на востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь и гроза, в горах временами сильный дождь. Днем в горных районах также прогнозируются дождь и гроза. В центре, на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются дождь и гроза, сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе ожидается пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на юге ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются дождь и гроза. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Актау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе — высокая. В Уральске также сохранится высокая пожарная опасность.