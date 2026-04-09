Штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 10 апреля. Ожидаются дожди, грозы, туман, на севере снег, гололед, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области ночью и утром на севере осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в центре, востоке туман.

В Северо-Казахстанской области на востоке, юге осадки (дождь, снег), гололед, на севере небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На юге, западе туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке, юге порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области днем на западе, севере дождь, гроза. На юге, востоке туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе порывы 15–20 м/с.

В Павлодарской области ветер восточный с переходом на северный, днем на юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Павлодаре ветер восточный с переходом на северный, днем порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге порывы 15–20 м/с. На западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на востоке, юге порывы 15–20 м/с. На западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем дождь, гроза, на севере, востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре 15–20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15–20 м/с.

В области Абай днем дождь, гроза, на западе, севере, в центре град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юго-западе, в центре порывы 15–20 м/с, днем 15–20, на севере, востоке, в центре порывы 23–28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее дождь, днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15–20 м/с.

В Алматинской области ночью на западе, юге дождь, гроза, в горных районах временами сильные осадки (дождь, мокрый снег). Днем на юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На севере, западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы ночью дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью дождь, гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горных районах ночью временами сильные осадки (дождь, мокрый снег), днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу на юге, востоке, в центре, горных районах дождь, гроза, днем на востоке, в горных районах временами сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный на востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На севере, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. На юге, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром туман.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный на западе, юге, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. В Туркестане днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. В Кызылорде ночью и утром туман.

В Актюбинской области ночью и утром на западе, севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере порывы 15–20 м/с. В Актобе ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области на северо-западе, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере, в центре туман.

В Западно-Казахстанской области ночью в восточной половине сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью дождь, гроза, днем на востоке, юге небольшой дождь, гроза. В Атырау ночью дождь, гроза, в конце дня небольшой дождь, гроза.