Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 октября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Штормовое предупреждение на 10 октября объявили в столице и 16 регионах Казахстана. В ряде областей ночью и утром ожидается туман, а в некоторых регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области ночью и утром на западе, юге и в центре ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ночью на востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с.
В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.
В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде ночью и утром также ожидается туман.
В области Улытау ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный ночью на северо-западе, а днем на юго-востоке области усилится до 15-20 м/с.
В области Абай ночью и утром на востоке ожидается туман. Днем на юге области порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с.
В области Жетысу на востоке сохраняется высокая пожарная опасность
В Жамбылской области в горных районах ожидается туман.
В Актюбинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Атырау ночью и утром также ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром также ожидается туман.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.
Самое читаемое
- Через Казахстан в Европу: контейнерный поток по Среднему коридору вырос на 58%
- Спецназ Казахстана вместе с силовиками СНГ провел учения в Минске
- 10 медалей и первое место: лучники Астаны успешно выступили на чемпионате Казахстана
- Третьяковская галерея представила 30 произведений в Алматы
- Федерация футбола заявила о кардинальных решениях после неудачи сборной Казахстана