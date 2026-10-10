Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 10 октября

Штормовое предупреждение на 10 октября объявили в столице и 16 регионах Казахстана. В ряде областей ночью и утром ожидается туман, а в некоторых регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, юге и в центре ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. Ночью на востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде ночью и утром также ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный ночью на северо-западе, а днем на юго-востоке области усилится до 15-20 м/с.

В области Абай ночью и утром на востоке ожидается туман. Днем на юге области порывы западного и северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке сохраняется высокая пожарная опасность

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман.

В Актюбинской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Атырау ночью и утром также ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром также ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.