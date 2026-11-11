Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 12 ноября

Штормовое предупреждение на 12 ноября объявили во всех областях Казахстана. Синоптики прогнозируют дождь со снегом, гололед, туман и порывистый ветер.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области гололед. Ночью и утром на западе и севере туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман.

В Павлодарской области на юге, востоке и в центре туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке снег с гололедом, днем на севере и востоке осадки, преимущественно снег, с гололедом. На западе, севере и востоке туман. Ночью на юге северо-западный и западный ветер, порывы 15 м/с. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке снег с гололедом. На западе, севере и в центре туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области дождь и снег с гололедом: ночью по всей области, днем на севере, востоке и юге. На севере, востоке и юге туман. На юго-востоке юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай дождь и снег с гололедом: ночью на востоке, юге и в центре, днем на западе, севере и в центре. На западе, севере и востоке туман. На юге и в центре юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью в горных районах временами сильный снег. На востоке и в горных районах северо-западный ветер с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью временами сильный снег, северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью в горных районах сильные дождь и снег. Ночью и утром на севере, в центре и в горных районах туман и гололед. В районе Алакольских озер северо-западный ветер, порывы 15-20 и 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью и утром туман и гололед.

В Жамбылской области ночью на юге и в горных районах, днем в горных районах дождь и снег. В горных районах гололед. На севере и в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области на севере и в горных районах дождь и снег с гололедом. На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах туман. В горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами туман.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. На юго-западе и севере ожидается высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром туман.

В Актюбинской области на западе, севере и востоке небольшой дождь и снег с гололедом. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Актобе небольшой дождь и снег, гололед, ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе и севере туман. Днем на западе и юге юго-восточный ветер 15-18 м/с. В Атырау днем юго-восточный ветер, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и северо-востоке небольшой дождь и снег, туман и гололед. На западе юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Актау юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Днем на западе, юге и востоке южный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, днем южный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.