Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 13 сентября

На 13 сентября штормовое предупреждение объявили во всех областях Казахстана и в Астане. В нескольких регионах прогнозируют дожди и грозы, местами сильные, с градом и усилением ветра. Во многих областях сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем — усиление ветра. Юго-западный ветер временами будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь, град и усиление ветра. Днем дождь и гроза сохранятся, на западе и севере — сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе, севере и юге туман. Юго-западный ветер — 15-20 метров в секунду, на севере, юге и востоке временами 23-28 метров в секунду. На юге, севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кокшетау ожидаются дождь, днем временами сильный дождь, гроза и усиление ветра; юго-западный ветер — 15-20 метров в секунду, днем временами до 23 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза и усиление ветра, днем — дождь, гроза, град и усиление ветра; на западе и севере временами сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере туман. Юго-западный ветер — 15-20 метров в секунду, временами с порывами 23-28 метров в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град и усиление ветра; юго-западный ветер — 15-20 метров в секунду, днем с порывами 23-28 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь, гроза, град и усиление ветра, на севере временами сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере туман. Юго-западный ветер ночью на западе, юге и востоке — 15-20 метров в секунду, днем на севере и востоке с порывами 15-20, временами до 23 метров в секунду. На востоке и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанае ожидаются дождь и гроза, ночью и утром туман; юго-западный ветер днем с порывами 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Юго-западный ветер днем с порывами 15-20 метров в секунду, на юге временами до 23 метров в секунду. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре юго-западный ветер днем с порывами 15-20 метров в секунду; сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. Юго-западный ветер утром и днем на западе, севере и востоке с порывами 15-20 метров в секунду, на севере временами до 23 метров в секунду. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе — чрезвычайная. В Караганде юго-западный ветер днем с порывами 15-20 метров в секунду; сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ночью и утром на западе и севере ожидаются дождь и гроза, ночью и утром на севере и востоке туман. Юго-западный ветер ночью на западе и севере с порывами 15-20 метров в секунду, днем — 15-20 метров в секунду, на севере временами до 23 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане юго-западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду; сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Юго-восточный ветер днем — 15-20 метров в секунду. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается высокая пожарная опасность.

В области Абай на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Юго-западный ветер днем на западе и севере — 15-20 метров в секунду. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем на юге ожидается небольшой дождь, в горных районах — кратковременный дождь и гроза. Западный ветер днем на юге, востоке и в горах будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге — высокая.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле-Алатау ожидаются кратковременный дождь и гроза, западный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. Северо-западный ветер на востоке области будет усиливаться до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь, гроза и туман. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный в горных районах будет усиливаться до 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области 13-15 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Она также сохранится в Шымкенте и Туркестане.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области западный, северо-западный ветер днем на севере и востоке будет усиливаться до 15-18 метров в секунду. На северо-востоке и северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на юге и востоке ожидается туман.