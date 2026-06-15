Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 15 июня

На 15 июня синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстану. На севере, востоке и западе страны ожидаются дожди с грозами, местами град, шквал и сильные дожди, а в южных и юго-восточных регионах сохранится сильная жара, высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами дождь и гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются дождь и гроза, на севере, юге и востоке области сильный дождь, град и шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Кокшетау утром и днем дождь, гроза и град.

В Северо-Казахстанской области ночью на юге дождь и гроза, на севере и востоке небольшой дождь и гроза. Днем дождь и гроза, на западе, севере и востоке области град. Ночью и утром на западе, севере и юге туман. В Петропавловске ночью небольшой дождь и гроза, днем дождь, гроза и град. Ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью на западе и юго-востоке дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе и севере области град и шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный, днем на юге и востоке области порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая. В Костанае днем дождь и гроза. Ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем дождь и гроза, на севере и востоке области град и шквал. Ветер западный, на западе, севере и востоке области порывы 15–20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Павлодаре утром и днем дождь и гроза, днем град. Ветер порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем град и шквал. Ночью и утром на западе, севере и востоке области туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке и юге области порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, в центре и местами на востоке — чрезвычайная. В Караганде ночью дождь и гроза. Ночью и утром туман.

В области Улытау на западе, юге и востоке дождь и гроза, днем град и шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке и юге области порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем дождь и гроза.

В Восточно-Казахстанской области днем на западе, севере и востоке кратковременный дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и востоке области 15–20 м/с, порывы до 23 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем кратковременный дождь и гроза. Ветер порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью на севере дождь и гроза, днем кратковременный дождь и гроза, на западе, севере и в центре области град и шквал. Ветер южный с переходом на западный и северо-западный, ночью на севере области 15–20 м/с, днем на западе, севере и в центре 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. Днем сильная жара 35–37 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее кратковременный дождь и гроза. Ветер днем порывы 15–20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на севере, юге и в горных районах области порывы 15–20 м/с. Днем сильная жара 35–37 градусов, на севере области до 37 градусов. На севере сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, на западе, в центре и на юге — высокая. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем сильная жара 35–36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау кратковременный дождь и гроза, ветер временами 15–20 м/с.

В области Жетысу днем на юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза, в центре небольшой дождь и гроза. Ветер западный, на севере и востоке области порывы 15–20 м/с, временами до 23–28 м/с. Днем сильная жара 35–38 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Талдыкоргане небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 35 градусов.

В Жамбылской области ночью в горных районах, днем на западе, севере, юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15–20 м/с. Днем сильная жара до 39 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная. В Таразе днем кратковременный дождь и гроза. Ветер порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15–20 м/с. По области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке и юго-западе сохраняется высокая. В Шымкенте днем кратковременный дождь и гроза. Ветер порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем кратковременный дождь и гроза. Ветер порывы 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере и в центре дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на западе, севере и в центре дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы до 15 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами дождь и гроза.

В Атырауской области ночью на западе, севере и юге дождь и гроза, днем на севере, юге и востоке дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере и востоке области порывы 15–20 м/с. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау днем дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере и востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на западе и юге области порывы 15–20 м/с. На западе и юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе — чрезвычайная. В Уральске ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе и в центре временами сильный дождь, град и шквал. Ветер северо-западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.