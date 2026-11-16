Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 16 ноября

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы, Астане и 17 областях Казахстана. Погоду осложнят ночной и утренний туман, осадки, гололед и порывистый ветер.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью на дорогах гололедица, ночью и утром туман.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке снег и гололед. Ночью и утром на севере, юге и востоке туман. Ночью на западе и севере южный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью южный и юго-восточный ветер, порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе и севере дождь и снег, гололед. На севере и востоке туман. Ночью на западе, севере и юге южный ветер, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске туман, ночью южный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке осадки, преимущественно дождь, и гололед. Ночью и утром на севере и востоке туман. На западе и севере южный и юго-восточный ветер 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром осадки, преимущественно дождь, гололед, южный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе, востоке и в центре туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке туман. Днем на юге восточный и юго-восточный ветер, порывы 15 м/с. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере и востоке туман. Утром и днем на севере, юге и в центре восточный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре туман.

В Алматинской области на юге и в горных районах туман. В горных районах юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На севере и востоке высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью и утром туман. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, временами туман и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью и утром на севере, в центре и в горных районах туман. В районе Алакольских озер северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В Таразе ночью и утром туман.

В Туркестанской области ночью и утром на западе, юге, в горных и предгорных районах туман. Днем на севере северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. Днем в центре и на востоке восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На юго-западе и севере высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром туман.

В Актюбинской области осадки, ночью на северо-западе временами сильные, преимущественно дождь. На севере и востоке гололед.

В Атырауской области ночью и утром на западе туман. На западе и юге северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на севере туман. На западе и севере северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Актау северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере и востоке дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе и севере туман. Ночью на юге и востоке северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью дождь и снег, ночью и утром туман и гололед.