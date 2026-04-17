Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 18 апреля

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Шымкенте и в 15 регионах Казахстана на 18 апреля. Ожидаются дожди, на севере и востоке с переходом в снег, гололед. На юге грозы, усилится ветер. На западе туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ветер юго-западный днем порывы 15–18 м/с.

В Акмолинской области ветер юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с, днем на севере, востоке временами 23–28 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный порывы 15–20 м/с, днем временами 25 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, днем на севере, востоке, юге временами 30 м/с и более. Ночью на западе, севере, востоке туман. В Петропавловске ветер юго-западный 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, днем временами 30 м/с и более.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с. В Костанае ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Павлодарской области ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с, на севере временами 23–28 м/с. В Павлодаре ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, юге порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, южный днем порывы 15–20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере, востоке туман, на дорогах гололедица.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке, юге снег, гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на востоке, юге порывы 15–20 м/с.

В области Абай на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер западный, северо-западный на западе, востоке, юге порывы 15–20 м/с. Ночью в предгорных районах заморозки 1–3 градуса. В Конаеве ветер западный, северо-западный порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу в горных районах туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке порывы 15–20 м/с, ночью в районе Алакольских озер временами 23–28 м/с. Ночью на севере заморозки 3 градуса. На севере, юге, востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на юге дождь, гроза, в горных районах ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза. На юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На севере, в предгорных районах заморозки 1 градус. На западе, юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью дождь, гроза, временами туман.

В Кызылординской области в центре туман. Ночью на севере заморозки 1–3 градуса.

В Атырауской области ночью и утром на западе туман. Днем на севере, востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке порывы 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере туман. Ветер юго-восточный, южный днем на юге, севере, в центре порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, днем ветер юго-восточный, южный порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области ночью на юге, в центре туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе порывы 16 м/с.