Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 19 июня

На 19 июня синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана. В стране ожидаются дожди, грозы, град, шквалистый ветер и сильные осадки в горных районах. В ряде регионов сохранится сильная жара 35-42 градуса, действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами дождь и гроза, днем град. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.

В Акмолинской области на западе, севере и юге дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. В центре сохраняется высокая, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау днем дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град. Ночью и утром на севере и юге туман. На юго-востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, северный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге и юго-западе — чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем дождь и гроза.

В Павлодарской области ветер северо-восточный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая, на северо-западе, юге и в центре — чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем сильная жара 35-38 градусов. На западе, северо-востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На юге и западе сохраняется высокая, на севере — чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем сильная жара 35 градусов.

В Алматы днем кратковременный дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. В районе Алакольских озер ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. В центре и на юге сохраняется высокая, на востоке и западе — чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на западе, севере, юге и в горных районах дождь и гроза, днем в горах временами сильный дождь, град. Ветер северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная. В Таразе утром и днем дождь и гроза.

В Туркестанской области на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах кратковременный дождь и гроза, в горах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области в центре и на востоке дождь, гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный, в центре и на востоке 15-20 м/с. На севере сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем дождь, гроза, шквал. Ветер северный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на северо-востоке и востоке дождь, гроза, град. На юге и востоке сильная жара 38 градусов. На юго-востоке ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на западе небольшой дождь и гроза. Днем сильная жара 38-41 градус. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе и юге дождь, гроза, град. На юге сильная жара 38 градусов. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.