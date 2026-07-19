Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 июля

В северных, восточных и западных регионах ожидаются дожди, грозы, град, шквал, местами сильные дожди и туман. На юге, юго-востоке и в центральных регионах прогнозируют сильную и очень сильную жару до 47 градусов. Во многих регионах действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе и севере дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере и востоке 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На западе, севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на юге туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем дождь, гроза, на севере сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Костанае утром и днем дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью на западе и севере дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Павлодаре утром и днем дождь и гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ветер юго-западный, западный, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов, на юге — 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и севере — чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау ветер северо-западный, западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная, на востоке она ожидается. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и в центре дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на севере, востоке и юге 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На юге днем ожидается очень сильная жара 41 градус. В Усть-Каменогорске дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, утром и днем на севере, юге и в центре 15-20 м/с, порывы 25 м/с. На юге днем ожидается очень сильная жара 41 градус. В Семее утром и днем дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 36-38 градусов.

В Алматинской области днем ожидается очень сильная жара 40-45 градусов. В Конаеве днем ожидается очень сильная жара 41-43 градуса. В Алматы днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

В области Жетысу днем ожидается очень сильная жара 40-45 градусов. В Талдыкоргане днем ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

В Жамбылской области днем ожидается очень сильная жара 43-45 градусов. В Таразе днем ожидается очень сильная жара 43-45 градусов.

В Туркестанской области днем на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 42-44 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре и на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, днем в центре и на севере порывы 15-20 м/с. Днем ожидается очень сильная жара 45-47 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается очень сильная жара 45-47 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере небольшой дождь и гроза, днем на западе, севере и в центре дождь, гроза, град, шквал, на западе сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, днем на западе, юге и в центре порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная. В Актобе ночью небольшой дождь и гроза, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе — чрезвычайная. В Атырау днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере, западе и в центре дождь, гроза, град, ночью в центре сильный дождь. Ветер северо-западный, на западе, юге и в центре порывы 15-20 м/с. Днем на юге сильная жара 35-40 градусов. На севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке ожидается чрезвычайная. В Актау ночью и утром дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе небольшой дождь и гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке и в центре сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и в центре порывы 15-20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем юге — чрезвычайная. В Уральске днем дождь, гроза, град.