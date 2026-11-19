Штормовое предупреждение на 20 ноября объявили в столице и во всех областях Казахстана. Почти во всех регионах ожидается туман, в некоторых — дожди со снегом, гололед.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью небольшие дождь и снег, гололед. Временами туман.

В Акмолинской области на юге и востоке небольшие дождь и снег. На севере, востоке и юге туман и гололед.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и востоке туман и гололед. В Петропавловске ночью и утром туман и гололед.

В Костанайской области на севере, востоке и юге туман. В Костанае туман.

В Павлодарской области на западе, востоке и в центре туман. В Павлодаре туман, сохраняется предупреждение первой степени о возможном росте загрязнения воздуха из-за неблагоприятных метеорологических условий.

В Карагандинской области ночью на западе и востоке осадки, на севере небольшие дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Караганде ночью небольшие дождь и снег, гололед, ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере и в центре небольшие дождь и снег, гололед, туман. В Жезказгане ночью и утром небольшие дождь и снег, гололед, туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман, сохраняется предупреждение первой степени о неблагоприятных метеорологических условиях. В Риддере из-за неблагоприятных метеоусловий объявлено предупреждение первой степени.

В области Абай ночью и утром на юге и востоке туман. На севере и в центре юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром на юге и в горных районах туман. На востоке и в горных районах юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью и утром туман. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью и утром туман, юго-восточный ветер, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер юго-восточный ветер, порывы 17-22 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром на севере, юге и в горных районах туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах юго-западный ветер 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах дождь, гроза, туман. На юге, в горных и предгорных районах юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. В Шымкенте юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре туман. На юго-западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской области ночью и утром на юге и востоке туман, на дорогах гололедица. Днем на западе и в центре восточный и юго-восточный ветер, порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области на западе и юге временами туман. В Атырау временами туман.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке и в центре туман. На западе, северо-востоке и юге юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Актау юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Уральске ночью и утром туман.