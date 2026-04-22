Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 23 апреля

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 23 апреля. Ожидаются дожди с грозами, град, туман, усилится ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане гроза. В Акмолинской области ночью дождь, гроза, днем на севере, востоке дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с. В Кокшетау ночью гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью дождь, днем на севере, востоке, юге дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный, западный порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью дождь, ветер днем 15–20 м/с.

В Костанайской области днем на западе, севере дождь, гроза, град. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 3 градуса. В Костанае днем дождь, гроза, ветер западный, юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Павлодарской области дождь, гроза, на западе, севере, востоке временами сильный дождь, град. Ночью на западе, севере туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с, днем временами 23–28 м/с. В Павлодаре дождь, гроза, ветер утром и днем 15–20, порывы 23 м/с.

В Карагандинской области ночью дождь, гроза, на востоке временами сильный дождь, днем на западе, севере, востоке дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с. В Караганде дождь, гроза, град, ветер порывы 15–20 м/с.

В области Улытау ночью дождь, гроза, град, днем на востоке небольшой дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области во второй половине дня на западе, севере дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске к концу дня дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В области Абай днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре порывы 15–20, местами 23 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В Алматинской области ночью на западе, юге, в горных районах дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. В горных районах ночью туман. Ветер западный на западе, востоке, юге, в горных районах порывы 15–20, временами 25 м/с.

В области Жетысу днем дождь, гроза, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. В районе Алакольских озер ветер северо-западный порывы 15–20 м/с. На севере, востоке сохраняется высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем дождь, гроза.

В Жамбылской области дождь, гроза, днем на юге, в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. В горных районах туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, ветер порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах сильный дождь. На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах дождь, гроза, шквал. В горных районах туман. Ветер юго-западный 15–20 м/с. На западе высокая, на крайнем западе чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте дождь, днем временами сильный дождь, гроза, шквал, ветер порывы 15–20 м/с. В Туркестане дождь, гроза, шквал, ветер порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области на юге, в центре дождь, гроза. Ночью в центре пыльная буря, шквал. Ветер северный с переходом на юго-западный ночью 15–20 м/с. В Кызылорде днем дождь, гроза.

В Актюбинской области ночью на востоке заморозки 2 градуса. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с. В Актобе ветер днем порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на севере, юге, востоке дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с. В Уральске днем дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на юге, востоке туман.

В Атырауской области на западе, севере, юге дождь, гроза. В Атырау днем дождь, гроза.