Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 24 июля

В северных, центральных, восточных и юго-восточных регионах ожидаются дожди, грозы, град, местами сильные дожди и туман. На юге сохранится сильная жара, на западе до 42 градусов. Во многих регионах действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами ожидаются дождь и гроза.

В Акмолинской области ночью на севере, востоке и юге дождь и гроза, днем дождь, гроза, на юге и востоке сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь и гроза, днем град. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, днем на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с

В Костанайской области днем на севере и юго-востоке небольшой дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе и севере туман. На юге сильная жара 35 градусов. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Павлодарской области дождь и гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град и усиление ветра. Ветер северный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке ожидается чрезвычайная. В Павлодаре дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер северный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области дождь и гроза, на севере и востоке сильный дождь, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на севере и востоке туман. Ветер северо-западный, северный, днем на севере и востоке порывы 15 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и юге — чрезвычайная. В Караганде дождь и гроза, днем град. Ночью и утром туман.

В области Улытау на севере и востоке дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. Ветер северо-восточный, северный, на севере, востоке и в центре порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, северный, днем порывы 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге дождь, временами сильный дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на западе, севере и востоке 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь, временами сильный дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге и в центре 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге и в центре — чрезвычайная. В Семее дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на западе, севере, юге и в горных районах дождь и гроза, на юге и в горах временами сильный дождь, град и усиление ветра. Ветер западный, на западе, севере, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Конаеве кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, временами порывы 15-20 м/с. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы кратковременный дождь и гроза. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, дождь, гроза, временами сильный дождь, град и усиление ветра. Ветер западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В области Жетысу ночью на севере, юге, востоке и в горных районах дождь и гроза, в центре небольшой дождь и гроза. Днем дождь и гроза, на севере, юге и в горных районах сильный дождь. Ветер юго-западный, на востоке и в горах порывы 15-20 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью небольшой дождь, днем дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах дождь и гроза, днем на севере, юге и в горах дождь, гроза, град и усиление ветра. Ветер северо-западный, в горных районах 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая, на юге она ожидается. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Ветер северо-западный, на севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. На севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте кратковременный дождь, гроза и усиление ветра. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем сильная жара 35-38 градусов. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная.

В Атырауской области ветер юго-восточный, днем на западе порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе — чрезвычайная, на юго-востоке она ожидается. В Атырау днем сильная жара 37-39 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге и в центре порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 38-42 градуса. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на западе она ожидается. На северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре она ожидается.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе — чрезвычайная. В Уральске днем сильная жара 35-36 градусов.