Штормовое предупреждение на 24 ноября объявили в столице и во всех областях Казахстана. Синоптики прогнозируют туман на большей части страны, ожидаются гололед и дождь со снегом.

Как передает Казгидромет, в Астане ночью и утром туман и гололед.

В Акмолинской области ночью на юге и востоке сильные дождь и снег. На западе, севере и востоке туман и гололед. Днем на севере и востоке северо-западный и западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром туман и гололед.

В Северо-Казахстанской области дождь и снег, туман и гололед. Днем на западе, севере и юге западный и юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске дождь и снег, туман и гололед.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь и снег, туман и гололед. Днем на западе и севере юго-западный ветер 15-20 м/с. В Костанае утром и днем дождь и снег, туман.

В Павлодарской области осадки, преимущественно дождь. Ночью на западе, севере и в центре туман и гололед. Западный ветер, днем на юге, востоке и в центре порывы 15-20 м/с. В Павлодаре осадки, преимущественно дождь, ночью туман. Западный ветер, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью осадки, на западе временами сильные, преимущественно дождь. Днем на севере небольшие осадки, на юге и востоке преимущественно дождь. На западе, севере и востоке туман и гололед. Юго-западный и западный ветер на севере, востоке и юге, порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром туман. Юго-западный и западный ветер, утром и днем порывы 15 м/с.

В области Улытау на западе, севере и востоке туман. Северо-западный и западный ветер утром и днем на востоке, порывы 15-18 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и севере дождь и снег, днем дождь, на севере и в горных районах осадки, временами сильные. Ночью и утром на севере туман. Южный и юго-восточный ветер ночью на западе, севере и юге 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке и юге порывы 24-29 м/с. В Усть-Каменогорске днем временами сильный дождь. Южный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В области Абай ночью на западе, севере и в центре дождь, днем дождь, на юге и в центре сильный. Юго-восточный ветер с переходом на юго-западный 15-20 м/с, на севере, юге и в центре порывы 24-29 м/с. В Семее юго-восточный ветер с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах дождь, временами сильный. На севере, юге и в горных районах туман. Западный ветер на севере, юге и в горных районах, порывы 18-23 м/с. В Конаеве западный ветер, временами порывы 18 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) днем дождь, временами сильный, западный ветер, временами порывы 18-23 м/с.

В области Жетысу днем в горных районах дождь и снег, временами сильные. Юго-западный ветер на востоке и в горных районах, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области днем в горных районах сильный дождь. На юге и в горных районах туман. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе юго-западный ветер с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах туман. Северо-западный ветер на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В Шымкенте временами туман, ночью северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром туман, ночью северо-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере и в центре туман. В Кызылорде временами туман.

В Актюбинской области ночью на западе, севере и востоке осадки, преимущественно дождь, и гололед. Ночью и утром на севере, западе и юге туман.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточном днем порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре туман. Юго-восточный ветер на западе, юге и в центре, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с. В Актау юго-восточный ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь и снег. Ночью и утром на западе, севере и востоке гололед и туман. Днем на западе, севере и юге западный ветер с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром гололед и туман, днем западный ветер с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.