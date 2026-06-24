Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 25 июня

На 25 июня синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы и во всех областях Казахстана. Ожидаются дожди, грозы, град, шквалистый ветер, местами сильные дожди и туман.Во многих регионах действует высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане утром и днем ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем дождь, гроза, град, на севере и востоке сильный дождь, шквал. Ветер западный, юго-западный, на севере, юге и востоке порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре — чрезвычайная. В Кокшетау утром и днем дождь и гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке дождь, гроза, град, шквал, днем дождь и гроза, на севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь, гроза, град, днем шквал. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На юго-западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью на западе и юге дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе и севере град, шквал. Ветер западный, на западе и юге порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке — чрезвычайная. В Павлодаре утром и днем дождь, гроза, град. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал, на востоке временами сильный дождь. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге — чрезвычайная. В Караганде утром и днем дождь, гроза, град. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау на севере и востоке дождь, гроза, днем град, шквал, в центре небольшой дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Жезказгане днем небольшой дождь и гроза.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, юге и в центре дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, на западе, севере и юге 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере и в центре сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере и в центре 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, юго-западе и в центре порывы 23-28 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и юге — чрезвычайная. В Семее дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, на юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере — чрезвычайная. В Конаеве ветер западный, временами порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на востоке и в горных районах кратковременный дождь и гроза, днем в центре небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, западе и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане утром и днем небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере — чрезвычайная.

В Туркестанской области ночью в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере, востоке и юге дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. Ветер северо-западный, западный, днем на юге и востоке порывы 15 м/с. В южной половине сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе временами дождь и гроза. Ночью и утром туман.

В Атырауской области днем на западе, юге и востоке дождь, гроза, град. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь и гроза. Ночью на западе туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау временами дождь и гроза. Ночью туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе дождь и гроза, днем на востоке небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, на западе и востоке порывы 15-20 м/с. На юге и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.