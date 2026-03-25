В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 25 марта в стране ожидаются туман, усиление ветра, пыльные бури, дожди и грозы, передает BAQ.KZ.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Шымкенте и Туркестане порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное таяние снега, повышение уровня воды в реках и возможные подтопления.

В областях Абай и Улытау, а также Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман. В ряде регионов - гололедица.

В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируются дождь, гроза, туман и усиление ветра до 15–20 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с, а также туман.

В Кызылординской области возможна пыльная буря и усиление ветра до 20 м/с.

В Жамбылской области прогнозируются туман и усиление ветра до 23–28 м/с.

В Актюбинской области ожидается усиление ветра до 15–18 м/с.

В Алматы и Алматинской области сохраняется лавинная опасность в горах.

В Астане 25 марта ожидаются туман и гололедица на дорогах.