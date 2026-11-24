Штормовое предупреждение на 25 ноября объявлено в столице и 16 областях Казахстана.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром туман и гололед.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке туман и гололед. Юго-западный и южный ветер на севере и востоке, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром туман и гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге снег. На западе, севере и юге туман и гололед. Западный и юго-западный ветер на севере, востоке и юге, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью снег, ночью и утром туман и гололед, ночью западный и юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке туман и гололед. В Костанае ночью и утром туман и гололед.

В Павлодарской области ночью дождь и снег. На западе, севере и в центре туман и гололед. Западный ветер на юге и востоке, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью дождь и снег, туман и гололед.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке небольшой дождь со снегом, гололед. На западе, севере и юге туман. Юго-западный ветер с переходом на юго-восточный ночью и утром на севере и востоке, порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре туман. Юго-западный ветер с переходом на юго-восточный утром и днем на западе и севере, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге дождь и снег, ночью в горных районах временами сильный снег. В горных районах туман и гололед. Юго-западный ветер на севере и востоке 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью в горных районах снег и гололед. На севере, юге и в горных районах туман. Западный ветер с переходом на северо-восточный на юге и в горных районах, порывы 18-23 м/с. В Конаеве западный ветер с переходом на северо-восточный, порывы 18 м/с. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью осадки, преимущественно снег, гололед, временами туман, западный ветер с переходом на северо-восточный, временами порывы 18-23 м/с.

В области Жетысу на востоке, в центре и в горных районах туман. Восточный ветер на востоке, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах туман. Северо-восточный ветер ночью в горных районах, днем на северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах туман. Северо-восточный ветер в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре туман и гололед. В Кызылорде временами туман и гололед.

В Актюбинской области днем на западе временами сильные осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром на юге и востоке туман. Днем на западе на дорогах гололедица. Юго-восточный и южный ветер ночью на западе, севере и в центре, днем в центре, порывы 15-20 м/с. В Актобе юго-восточный и южный ветер ночью, порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области ночью и утром на юге и востоке туман и гололед. Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный на севере, востоке и юге, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром туман, днем юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и в центре туман. Юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. В Актау юго-восточный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные. На западе, севере, востоке туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.