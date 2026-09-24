Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 25 сентября

Штормовое предупреждение на 25 сентября объявили в столице и 15 регионах Казахстана.

Как передает «Казгидромет», в Астане утром и днем ожидается северо-восточный ветер. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге чрезвычайная. В Кокшетау ожидается усиление северо-восточного ветра, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области на востоке и юге ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере области туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В Павлодарской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области утром и днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. На северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре чрезвычайная. В Караганде днем ожидаются дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау в конце дня на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере ожидается туман. На западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке и юге области чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке области чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке высокая. В Алматы и Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы временами ожидаются дождь и гроза.

В области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Такая же опасность сохраняется в Талдыкоргане.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке и в центре области чрезвычайная.

В Мангистауской области днем на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и юге ожидаются дождь и гроза.