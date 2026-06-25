Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 июня

На 26 июня синоптики объявили штормовое предупреждение в столице Алматы, Шыкенте и во всех областях Казахстана. Ожидаются сильная жара, грозы, дожди, местами сильные, возможен град, шквалистый ветер и туман.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью небольшой дождь и гроза.

В Акмолинской области ночью на востоке небольшой дождь и гроза, днем на западе дождь, гроза, град, шквал, на севере и востоке небольшой дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на востоке, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре — чрезвычайная. В Кокшетау днем небольшой дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью дождь и гроза, на западе, севере и востоке град, шквал, днем на севере, востоке и юге дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области утром и днем на западе и севере дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе и севере 15-20 м/с. На юго-западе и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области на западе, севере и юге дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, на западе и юге 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке — чрезвычайная. В Павлодаре утром и днем дождь, гроза, град. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на востоке и юге ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге — чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау днем на западе и севере кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на западе и севере порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке дождь, временами сильный дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью на севере, юге и в центре дождь и гроза, днем на севере, востоке и юге дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге и в центре 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. Днем на юге сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и юге — чрезвычайная. В Семее дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области днем в предгорных и горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе и в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере — чрезвычайная.

В Конаеве ветер восточный, днем порывы 18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу в горных районах кратковременный дождь и гроза. В районе Алакольских озер ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Днем сильная жара 35-38 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге сохраняется высокая. В Талдыкоргане днем сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Днем сильная жара 38 градусов. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на севере — чрезвычайная.

В Туркестанской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, в горных районах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-41 градус. На западе, севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане днем сильная жара 40-41 градус.

В Кызылординской области на севере дождь и гроза. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области дождь и гроза, на западе и севере временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на севере и западе порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В южной половине сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В Атырауской области ночью на западе, севере и юге дождь и гроза, днем дождь и гроза, на востоке временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, юге и востоке порывы 15-20 м/с. На севере, в центре и на востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе и севере дождь, гроза, туман, днем дождь, гроза, на западе и севере сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, западный, днем на северо-западе и северо-востоке порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау утром и днем временами дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге небольшой дождь и гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На юге и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с.