Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 апреля

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 27 апреля. Ожидаются заморозки, дожди с грозами, град, туман, усилится ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане временами туман, ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Акмолинской области на западе, севере, востоке туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на юге, востоке заморозки 3 градуса.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере туман. Ветер западный, днем на востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на западе, севере заморозки 2 градуса. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на востоке, юге туман. Ночью на западе, юге, востоке заморозки 2 градуса.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере заморозки на поверхности почвы 2 градуса.

В Карагандинской области ночью на севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге 15–20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки на поверхности почвы 2 градуса. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. Ночью на севере, востоке заморозки на поверхности почвы 2 градуса. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью дождь, днем на востоке, юге дождь. На севере, востоке, юге гроза. Ветер северо-западный на севере порывы 15–20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью на западе, севере дождь, гроза, днем на востоке, юге дождь, гроза. Ветер северо-западный на западе, севере 15–20 м/с. Ночью на западе заморозки на поверхности почвы 2 градуса. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ветер северо-западный ночью порывы 15–20 м/с.

В Алматинской области днем на юге, в горных районах дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный в центре, на востоке, в горных районах порывы 18–23 м/с. В Алматы днем дождь, гроза. Ветер северо-западный порывы 15 м/с. В Конаеве ветер северо-западный порывы 18–23 м/с.

В области Жетысу днем на востоке, в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-западный днем на востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15–20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах ветер северо-восточный 15–20 м/с. В Шымкенте днем ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем на юге, севере, в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге, севере, в центре 15–20 м/с.

В Актюбинской области ветер юго-восточный, днем на севере, западе, в центре порывы 15–18 м/с. Ночью на севере заморозки 1 градус. В Актобе днем ветер юго-восточный порывы 15 м/с.

В Мангистауской области днем на западе, юге, в центре дождь, гроза. На западе, севере, в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, севере, в центре дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с. В Уральске днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, западный порывы 15–20 м/с, временами 23 м/с.

В Атырауской области днем на севере, востоке дождь, гроза. Ветер юго-восточный на севере, юге порывы 15–20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный порывы 15–18 м/с.