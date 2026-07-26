Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 27 июля

На 27 июля синоптики объявили штормовое предупреждение во всех областях Казахстана. На севере и востоке ожидаются дожди, грозы, град, местами туман и усиление ветра. На юге и в центральных регионах прогнозируют сильную жару, очень сильную на западе — до 47 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области днем сильная жара 35 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе — чрезвычайная.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северный, северо-западный, днем на юго-востоке порывы 15-20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днем сильная жара 35-37 градусов, на юге — очень сильная жара 41 градус. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная. В Костанае днем сильная жара 35-36 градусов.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер северный, днем на западе, юге и востоке порывы 15-20 м/с. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем дождь и гроза. Ветер северный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области днем на востоке дождь, гроза и град. Ветер северный, северо-восточный, днем на востоке порывы 15 м/с. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ветер северный, северо-восточный, днем на севере, юге и в центре порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ветер северный, северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь и гроза, днем дождь, гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и усиление ветра. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке и юге 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На юге, юго-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай на севере, востоке и юге дождь и гроза, днем град и усиление ветра. Ветер северо-западный, на севере, востоке и юге 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На северо-востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге и в горах порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На севере, западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве северо-восточный ветер, днем порывы 18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на востоке и севере порывы 17-22 м/с.

В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе и севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20 м/с, в горных перевалах порывы 25 м/с. Днем сильная жара 40-41 градус. На севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем сильная жара 40-41 градус.

В Кызылординской области днем на севере, юге и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем 15-20 м/с. Днем сильная жара 40-42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем очень сильная жара 40-43 градуса. На юге пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на западе и юге порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем на западе небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере и юге порывы 15-18 м/с. Днем очень сильная жара 40-43 градуса. В Атырау днем очень сильная жара 40-42 градуса.

В Мангистауской области днем очень сильная жара 43-47 градусов. В Актау юго-восточный ветер, днем порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере кратковременный дождь, гроза, град и усиление ветра. На западе и юге пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. Днем очень сильная жара 40-43 градуса. В Уральске днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с.