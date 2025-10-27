По данным синоптиков, в Казахстане 27 октября ожидаются туманы, дожди, грозы и усиление ветра. В ряде регионов сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман. В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау — ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере и юге ожидается туман. В Петропавловске — ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая.

В Павлодарской области на западе, юге и востоке ожидается туман. В Павлодаре — туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде — ночью и утром туман.

В области Улытау сохранится высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Жезказгане — высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юго-востоке порывы 15–18 м/с.

В области Абай на севере, востоке и в центре ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на юго-западе порывы 15–18 м/с. На юге сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге порывы 15–20 м/с.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-западный, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе и севере сохранится чрезвычайная, в центре и на юге — высокая пожарная опасность. В Таразе — высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде — высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге и в центре порывы 15–18 м/с. На юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная.

В Атырауской области днем на западе и севере ожидается сильный дождь. На юге и востоке сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая. В Атырау — чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются сильный дождь и гроза. Ветер юго-восточный, на западе и севере порывы 15–20 м/с. В Актау — ночью сильный дождь, гроза, ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе и севере ожидается сильный дождь, на севере и востоке — туман. Ветер юго-западный, днем на востоке порывы 15–20 м/с. В Уральске — ночью и утром туман.