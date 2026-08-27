Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 августа

На 28 августа штормовое предупреждение объявили в Астане и 16 областях Казахстана. В северных, центральных и восточных регионах ожидаются дожди, грозы, град и туман. В ряде областей сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность, днем на юго-востоке прогнозируется сильная жара до 35 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами ожидаются дождь и гроза, днем — град.

В Акмолинской области ночью ожидаются дождь и гроза, на севере и востоке — сильный дождь. Днем на севере, востоке и юге прогнозируются дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Кокшетау ночью ожидаются дождь и гроза.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза, на севере, востоке и юге — град и усиление ветра. Днем на севере, востоке и юге также прогнозируются дождь, гроза, град и усиление ветра. Ночью и утром на юге ожидается туман. В Петропавловске ночью ожидаются дождь, гроза и град.

В Костанайской области на востоке и северо-востоке ожидаются дождь и гроза, на западе и северо-западе — небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере прогнозируется туман. На северо-западе и востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Костанае днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Павлодарской области ночью на западе и севере, днем на западе, востоке и в центре ожидаются дождь и гроза. В Павлодаре утром и днем также прогнозируются дождь и гроза.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на севере — дождь, гроза и град. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируется туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на востоке прогнозируется туман. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области днем ожидается сильная жара до 35 градусов. В центре, на западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу днем ожидается сильная жара до 35 градусов. В центре, на юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре ожидается пыльная буря. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области в центре и на северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, по области — чрезвычайная. В Актобе также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на северо-западе и в центре ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая. В Актау также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе — высокая.