Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 ноября.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются временами снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на западе, севере, востоке области метель. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем на юге, востоке, в центре области порывы 24-29 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, востоке области туман. В Атырау ожидается ночью и утром туман.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Актобе ночью ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный ночью порывы 15 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидаются временами снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидаются снег, гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. По горам Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов г. Алматы) ночью ожидаются снег, гололед. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере, востоке, в горных районах области сильный снег, метель. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

В горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-западный днем на востоке, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Уральске ожидаются небольшой снег, гололед.

В Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, на севере области сильный снег. Ветер юго-западный, западный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Кызылординской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. г. Кызылорда: 28 ноября ночью ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед.

Ночью на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, востоке, в центре области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на западе, юге, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололёд. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

На западе, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный ночью в горных районах области порывы 15-20 м/с. г. Шымкент: 28 ноября ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, гололед, на западе, севере, юге области метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В области Ұлытау ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.