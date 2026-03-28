Штормовое предупреждение объявили синоптики в 16 регионах Казахстана на 29 марта. Ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

На востоке Кызылординской, на западе Туркестанской областей, на юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, юге, востоке туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман, гололед. В Петропавловске ночью и утром туман, гололед.

В Костанайской области на севере, западе туман.

В Павлодарской области на западе, севере, востоке туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер северо-восточный, восточный днем на юге порывы 15–18 м/с.

В области Улытау ветер северо-восточный, восточный днем на западе, севере, юге порывы 15–18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юге, в центре туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай ночью и утром на севере, юге, в центре туман. Ветер северо-восточный, восточный на юге, в центре порывы 15–20 м/с. В Семее ночью и утром туман.

В области Жетысу ветер северо-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с. На юге высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. На северо-востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15–20 м/с, порывы 25 м/с.

В Туркестанской области ночью на юге дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре, в горных районах дождь, гроза. На севере пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах 15–20 м/с. В Шымкенте днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15–20 м/с. В Туркестане днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области на юге гроза. На севере, востоке, в центре пыльная буря. Ветер восточный на севере, востоке, в центре 15–20 м/с. На востоке высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью пыльная буря. Ветер восточный ночью порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный на севере, юге, в центре порывы 15–18 м/с. В Актобе ветер восточный днем порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на юге, севере, востоке туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью на западе, юге, востоке дождь, гроза. Днем на юге, востоке небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке туман. В Атырау ночью дождь, гроза, днем небольшой дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Мангистауской области днем дождь, гроза. На севере, в центре туман. Днем в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, в центре порывы 15–20 м/с.