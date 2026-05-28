Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 29 мая

Штормовое предупреждение объявили в Астане и 16 областях Казахстана на 29 мая. В ряде регионов пройдут дожди с грозами, местами сильные, с градом и шквалом. Порывы ветра в отдельных регионах достигнут 28 м/с. Также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем ветер западный, юго-западный, с порывами 15–18 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере и юге дождь и гроза. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке дождь, гроза, град и шквал, днем на западе и севере дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный, ночью на севере и востоке порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, на западе, севере и юге порывы 23–28 м/с. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь, гроза, град, днем шквал. Ветер днем 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на севере и юго-востоке дождь и гроза, днем на западе дождь, гроза, град и шквал. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке и западе порывы 15–20 м/с. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с.

В Павлодарской области ночью дождь и гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и шквал, днем на севере и востоке дождь с грозой. Ветер юго-западный, ночью на севере и востоке порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с. На северо-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре дождь, гроза и град, ветер с порывами 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная. В Караганде утром и днем ветер с порывами 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на севере и востоке порывы 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью дождь и гроза, на севере и востоке сильный дождь, град и шквал, днем на севере и востоке дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, ночью 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с, днем на севере и востоке 15–20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с.

В области Абай ночью пройдут дожди с грозами, на севере сильный дождь, град и шквал, днем на востоке и в центре дождь с грозой. Ветер юго-западный на западе, севере и востоке 15–20 м/с, ночью порывы до 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Семее ночью дождь и гроза, ветер с порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке и в горах временами порывы 18–23 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы днем кратковременный дождь и гроза. В Конаеве днем ветер с порывами 18 м/с.

В области Жетысу ночью в горных районах небольшой дождь, на юге, востоке и в горах гроза. Ветер северо-восточный, на севере, западе и востоке порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке и в горной местности 15–20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем северо-восточный ветер с порывами 15–20 м/с.

В Кызылординской области на севере и в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный, восточный 15–20 м/с. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и севере — чрезвычайная.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке и в центре небольшой дождь с грозой, днем на западе и севере дождь и гроза, на западе временами сильный дождь. Утром на севере туман. Ветер юго-западный, южный, на юге порывы 15–20 м/с. На северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Актобе днем дождь и гроза.

В Атырауской области дождь и гроза, днем на юге и востоке временами сильный дождь, град и шквал. Ветер северо-восточный, на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау временами дождь и гроза, ночью ветер с порывами 15–18 м/с.

В Мангистауской области днем на западе, севере и в центре дождь и гроза. На северо-востоке, юге и в центре возможна пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге, северо-востоке и в центре порывы 17–22 м/с. На севере, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Актау днем дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области днем на юге и востоке дождь и гроза. На западе и в центре ожидается высокая пожарная опасность.