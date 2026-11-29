Штормовое предупреждение на 29 ноября действует в 16 областях Казахстана. Синоптики прогнозируют снег, метель, гололед и туман.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области снег и низовая метель. Ветер северо-западный и юго-западный ночью, порывы 15-20 м/с, на востоке временами 23 м/с, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью снег и низовая метель.

В Северо-Казахстанской области ночью снег и низовая метель, днем на юге и востоке снег и низовая метель. Ночью и утром на западе и юге туман. Северо-западный ветер на западе, севере и юге, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью снег и низовая метель, северо-западный ветер, ночью порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на востоке и юге снег и низовая метель. Ночью и утром на западе и севере туман. Северо-западный ветер на востоке и юге, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области снег, метель и гололед. Юго-западный ветер, на западе, юге, востоке и в центре порывы 15-20 м/с. В Павлодаре снег, метель и гололед, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке снег, метель и гололед. Юго-западный и западный ветер на западе, севере и востоке, порывы 15-20 м/с. В Караганде снег, низовая метель и гололед, юго-западный и западный ветер, ночью порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ночью и утром на юге, востоке и в центре туман и гололед. В Жезказгане ночью и утром туман и гололед.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и в горных районах снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге туман. Юго-западный ветер на севере и востоке 15-20 м/с.

В области Абай ночью на севере и востоке снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге туман. Юго-западный ветер на севере и западе 15-20 м/с.

В Алматинской области на севере, юге и в горных районах временами туман. Северо-западный ветер на юге и в горных районах, порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве ночью и утром туман. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) временами туман, северо-западный ветер, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах туман. Северо-западный ветер на востоке и в горных районах, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах туман, в горных районах гололед. В горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман.

В Туркестанской области на севере и в горных районах дождь и снег, гололед. На западе, севере, юге, в горных и предгорных районах туман. В горных районах северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.

В Кызылординской области на западе, севере и в центре дождь и снег, туман и гололед. В Кызылорде временами туман и гололед.

В Атырауской области ночью и утром на севере и востоке туман и гололед.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь и снег, туман и гололед. На западе северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Актау ночью временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке небольшой снег и гололед. На западе, севере и востоке туман. В Уральске ночью небольшой снег и гололед, туман.