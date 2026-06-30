Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 30 июня

На 30 июня синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана. Ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалистый ветер, пыльная буря и туман.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем дождь, гроза и град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе, севере и востоке дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе, севере и юге град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре — чрезвычайная. В Кокшетау утром и днем дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области дождь и гроза, на западе, севере и юге сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, днем на западе и юге временами 25 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь и гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на западе, юге и востоке дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе, севере и востоке град, шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге и востоке 15-20 м/с. В центре ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе сохраняется чрезвычайная. В Костанае днем дождь и гроза.

В Павлодарской области дождь и гроза, на западе и севере град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге порывы 15-20 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, северо-западе и востоке ожидается чрезвычайная. В Павлодаре дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе, севере и востоке небольшой дождь и гроза, днем на западе и севере дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и востоке порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке и юге — чрезвычайная. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на западе и севере дождь и гроза, в центре небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, утром и днем на западе, севере и в центре порывы 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная. В Жезказгане утром и днем небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на западе и севере дождь и гроза, днем дождь и гроза, на севере и востоке град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере и востоке 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере и в центре — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске дождь и гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью на севере и в центре дождь и гроза, днем дождь и гроза, на востоке и юге град, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге и в центре 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Днем сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и юге — чрезвычайная. В Семее дождь и гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на севере и западе небольшой дождь и гроза, на юге и в горных районах кратковременный дождь и гроза. На севере пыльная буря. Ветер юго-западный, на севере, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная. В Конаеве днем небольшой дождь и гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу утром и днем на юге, в центре и горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Днем сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем кратковременный дождь и гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на юге, северо-востоке и в горных районах дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке ожидается чрезвычайная. В Таразе временами дождь и гроза.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах дождь и гроза, днем в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. На западе, севере, юге и в горных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестане ночью и утром дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте дождь и гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области данных о штормовом предупреждении на 30 июня в предоставленном списке нет.

В Актюбинской области ночью на западе, юге и в центре дождь и гроза, на западе временами сильный дождь, град. Днем дождь и гроза, на юге, востоке и в центре временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юге и востоке порывы 15-20 м/с. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем дождь и гроза. Ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью дождь и гроза, на востоке временами сильный дождь, град, шквал, днем на севере и востоке дождь и гроза, на юге небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге и востоке порывы 15-20 м/с. На севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью дождь и гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре дождь и гроза, на севере сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере и в центре порывы 17-22 м/с. В Актау дождь и гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на юге дождь и гроза, днем дождь и гроза, на севере и востоке сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на западе и юге порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске днем дождь и гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.