Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 30 сентября

Штормовое предупреждение на 30 сентября объявили в столице и 15 регионах Казахстана. Ночью и утром в северных и восточных областях ожидаются туман и заморозки, в горных районах Алматинской области возможны дождь и снег. В ряде областей сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на севере и востоке ожидаются заморозки 2 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на востоке и в центре, чрезвычайная - на севере и юге. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на западе и севере ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы возможны заморозки 1 градус.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на севере, юге и в центре ожидаются заморозки 2 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется по области, на севере и юге - чрезвычайная. В Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидаются заморозки 2 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на северо-западе, востоке и юге, чрезвычайная - на западе, севере и в центре. В Караганде ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ночью на севере, востоке и в горных районах ожидаются заморозки 4 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на востоке и в центре, чрезвычайная - на западе, юго-востоке и юге. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются заморозки 2-4 градуса.

В области Абай ночью на севере и западе ожидаются заморозки 2 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на севере и в центре, чрезвычайная - на северо-западе, юге и востоке. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью в горных районах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая. В Алматы и Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем на западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах будет туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются дождь и гроза, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре - высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере ожидаются заморозки 2 градуса. Высокая пожарная опасность сохраняется на востоке, чрезвычайная - на западе, юге, северо-востоке и в центре.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе и юге ожидаются дождь и гроза. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе, севере и в центре, чрезвычайная - на северо-востоке. В Актау ночью временами ожидаются дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Высокая пожарная опасность сохраняется на юге и востоке. В Уральске ночью и утром ожидается туман.