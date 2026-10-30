Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 октября

Синоптики объявили на 31 октября штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана. Прогнозируют туман, снег и дождь, гололед, пыльную бурю, порывистый ветер и заморозки.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области на западе, севере и юге ночью и утром туман. Ветер западный и северо-западный на востоке, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере и юге ночью и утром туман. Днем на востоке и юге ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области на востоке и юге ночью и утром туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на севере и востоке небольшой дождь и снег, гололед. Днем на западе и юге ветер западный, порывы 15-18 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере и востоке туман. Днем на севере и востоке ветер юго-западный, порывы 15 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре ночью и утром туман. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и в горных районах снег, гололед. Днем на севере, востоке и в горных районах дождь и снег, гололед. Ночью и утром на западе, юге и востоке туман. Днем на севере и востоке ветер юго-западный, порывы 15-18 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром снег, гололед.

В области Абай ночью на севере и в центре дождь и снег, гололед. Ночью и утром на юге и востоке туман. Днем на западе и севере ветер юго-западный и западный, порывы 15-20 м/с. В Семее ночью дождь и снег, гололед.

В Алматинской области ночью по области заморозки 1-6 градусов. В горных районах ночью ветер восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью заморозки 1-3 градуса, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью ветер восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 3-8 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе и в центре высокая. В Талдыкоргане ночью заморозки 6-8 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах туман. Ветер северо-восточный в горных районах, 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На севере, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный в горных районах, 15-20 м/с. На севере, западе, в центре и в предгорных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на востоке и в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный днем на востоке и в центре, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области и в Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе и в центре ветер восточный и юго-восточный, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.