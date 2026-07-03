Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 июля

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 4 июля в столице, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана. В отдельных областях сохранится жара до +35 градусов и высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами пройдут дождь и гроза, днем возможны град. Порывы западного и юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Акмолинской области пройдут дожди и грозы, днем местами сильный дождь, град. Ночью и утром на северо-западе ожидается туман. В Кокшетау прогнозируют дождь, грозу, временами сильный дождь, днем град. В центре и на востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь и град. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. В Петропавловске пройдут дождь и гроза, днем возможен град. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На область также распространяется предупреждение о сильных осадках.

В Костанайской области ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь, днем град. Ночью и утром на севере и востоке прогнозируют туман. В Костанае пройдут дождь и гроза.

В Павлодарской области пройдут дожди и грозы, местами град. В Павлодаре утром и днем ожидаются дождь и гроза. На западе и юге области сохранится высокая, на юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на западе и севере, днем на севере, востоке и юге пройдут небольшие дожди и грозы. В Караганде днем усилится юго-западный ветер. На севере области сохранится высокая, на западе — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау днем местами пройдут небольшие дожди и грозы. В Жезказгане днем ожидаются небольшой дождь и гроза. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и днем ожидаются дожди и грозы, местами град. Ночью на севере возможен туман. В Усть-Каменогорске ночью пройдут дождь и гроза. На востоке и юге области сохранится высокая, в центре и на северо-западе — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай ночью местами пройдут дожди и грозы, днем небольшой дождь ожидается на севере. Воздух прогреется до +35 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ожидаются дожди и грозы, в горных районах местами сильный дождь и град. Ночью и утром в горных и предгорных районах возможен туман. В Талдыкоргане днем пройдут дождь и гроза. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области ночью и днем ожидаются дожди и грозы, в горных районах местами сильный дождь и град. В Алматы и Конаеве днем пройдут кратковременный дождь и гроза. В горах Иле Алатау также прогнозируют сильный дождь и град. На севере и востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидаются дожди и грозы, в горных районах местами сильный дождь и град. В Таразе временами пройдут дождь и гроза. На большей части области сохранится высокая, на северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, в горных районах местами сильный дождь и град. На западе и севере возможна пыльная буря. В Шымкенте пройдут кратковременный дождь и гроза, в Туркестане утром и днем также ожидаются дождь и гроза. По области сохранятся высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на востоке и северо-востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на юге и востоке возможен туман.

В Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара до +35 градусов.

В Атырауской области днем ожидается сильная жара до +35 градусов. На западе области ожидается, на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на северо-востоке и в центре ожидается туман.