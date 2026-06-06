Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 7 июня

Синоптики обещают дожди с грозами, сильным ветром и градом. На 7 июня в Казахстане объявили штормовое предупреждение.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматы днем прогнозируются небольшой дождь и гроза.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу 7 июня на востоке, юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. В районе Алакольских озер прогнозируется северо-западный ветер с порывами 15–20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке - чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на востоке и юге ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на востоке и юге области пройдут дождь и гроза. На западе, севере и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке - высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на западе, севере и в центре области прогнозируются дождь и гроза. Ночью и утром на севере области возможен туман. Южный и юго-восточный ветер днем на юге и в центре области усилится до 15–18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью на западе, юге и в центре ожидаются дождь и гроза, днем осадки сохранятся. На севере и в центре области временами прогнозируются сильный дождь, град и шквал. Северо-западный ветер днем на западе, юге и в центре области будет достигать порывов 15–20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью на юго-востоке ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем на севере и юге области прогнозируются небольшой дождь и гроза, в горных районах — кратковременный дождь и гроза. Восточный и юго-восточный ветер на юге, востоке и в горных районах усилится до 18 м/с. На севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе и севере - высокая пожарная опасность, в центре области также ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь и гроза, а на юге и востоке области — сильный дождь, град и шквал. Северо-западный ветер днем на западе и юге области усилится до 15–20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируются дождь и гроза, на западе области временами сильный дождь, град и шквал. Юго-западный ветер сменится северо-западным, днем на западе области его порывы достигнут 15–20 м/с.

В Павлодарской области 7 июня на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Северо-западный ветер на западе, севере и востоке области усилится до 18 м/с. Днем сохранится сильная жара до 35 градусов. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью в горных районах, а днем на севере, востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Юго-восточный ветер днем в горных районах усилится до 15–20 м/с. На западе, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области 7 июня на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере области возможен туман. На юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем 7 июня на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Северо-западный и северный ветер днем на севере и востоке области усилится до 15–20 м/с. На северо-западе и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная пожарная опасность.Также в период с 7 по 12 июня в Восточно-Казахстанской области днем сохранится сильная жара 30–37 градусов.

В области Абай 7 июня на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Северо-западный ветер на западе, юге и в центре области усилится до 15–20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 35 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, а на северо-западе, юге и в центре - чрезвычайная пожарная опасность. Кроме того, в период с 7 по 12 июня в области Абай днем сохранится сильная жара 30–37 градусов.

В Туркестанской области утром и днем в горах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Северо-западный ветер в горных районах усилится до 15–20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области 7 июня на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, днем возможны град и шквал. Ночью и утром на западе области прогнозируется туман. Юго-западный ветер на западе, севере и юге области усилится до 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Днем на западе, севере и востоке области прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Юго-западный ветер днем на западе и севере области усилится до 15–20 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В центре и на юго-востоке области отмечается высокая пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.