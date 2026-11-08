Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 8 ноября

Штормовое предупреждение на 8 ноября объявили по всей территории Казахстана. Синоптики предупредили об осадках, в том числе сильных, гололеде, тумане и усилении ветра, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем дождь, временами сильный. Ночью и утром туман. Днем юго-восточный ветер, временами порывы 15 м/с.

В Акмолинской области днем дождь и снег, на западе, севере и юге временами сильные, гололед. Ночью и утром на юге и востоке туман. Днем на юге и востоке юго-западный и юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау днем дождь и снег, временами сильные.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, востоке и юге дождь и снег, на севере небольшие, гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Петропавловске днем небольшой дождь и снег, гололед, ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью на западе и юго-западе, днем по всей области дождь и снег, гололед. На юге и востоке днем сильные осадки. На западе и севере туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области на севере и в центре ночью и утром туман. В Павлодаре туман ночью и утром.

В Карагандинской области на севере и востоке туман. Днем на западе и в центре юго-западный ветер, порывы 15 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде туман.

В области Улытау на севере, востоке и в центре туман. Днем на востоке северо-восточный ветер с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и в горных районах дождь и снег, гололед, на востоке туман. На севере, юго-востоке и в центре восточный и юго-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ночью и утром на востоке туман. На севере, юге и в центре юго-восточный и южный ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее юго-восточный и южный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью и утром в горных районах туман. На юге, востоке и в горных районах юго-восточный и восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве юго-восточный и восточный ветер, порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ночью и утром туман, юго-восточный ветер, временами порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу в районе Алакольских озер юго-восточный ветер, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Жамбылской области в горных районах туман. В горных районах юго-восточный ветер 15-20 м/с. На севере, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах туман. Юго-восточный ветер 8-13 м/с, днем на западе, юге и в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане юго-восточный ветер 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью и утром на севере и в центре туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая. В Кызылорде ночью и утром туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на юге, востоке и в центре дождь и снег, гололед. Днем дождь и снег, в центре временами сильные, на севере и востоке гололед. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем дождь и снег, гололед.

В Атырауской области на востоке временами сильные дождь и снег. Ночью и утром на западе и юге туман. На юге и востоке северо-восточный и восточный ветер, порывы 15-20 м/с. На северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области дождь, на западе и в центре сильный. На западе и в центре северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. В Актау дождь, ночью временами сильный, днем северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге дождь и снег. Ночью и утром туман и гололед. В Уральске ночью дождь и снег, ночью и утром туман и гололед.