Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Казахстана

В Алматы и 15 областях Казахстана на 19 апреля объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в Алматы утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром — туман.

На западе и юге Алматинской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге, а также в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный, на востоке и в горных районах области порывы 15–20 м/с. Ночью на севере и в предгорных районах области ожидаются заморозки до 3 градусов.

На юге, западе и в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15–20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15–20 м/с.

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на юге и в центре области порывы 15–20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге и востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере области порывы 15–20 м/с.

Днем на западе, севере и юге Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Днем на юге области — пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге области порывы 15–20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. В горных районах области — туман. Ветер северо-западный, в горных районах области порывы 15–20 м/с. Ночью на севере и в горных районах области ожидаются заморозки до 2 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области ночью — осадки (дождь, снег), днем — дождь, гроза. На юге и в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области порывы 15–20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и востоке области порывы 15–20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается северо-восточный ветер, временами порывы 30 м/с и более.

Днем на юге и в горных районах области Жетысу ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области — туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. Ночью на севере, западе и в центре области ожидаются заморозки до 3 градусов. На севере, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге области порывы 15–20 м/с.

На западе и севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере и юге области порывы 15–20 м/с.