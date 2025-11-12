Синоптики прогнозируют снег, гололед, туман и ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Астане и области Улытау ожидаются туман, гололед.

В Конаеве и Павлодаре ожидается ветер западный с порывами до 15-20 м/с.

В Костанае, Кызылорде, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается туман.

В Семее, Усть-Каменогорске, Абайской, Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях дождь, снег, низовая метель, гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.