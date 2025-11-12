Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Казахстана
"Казгидромет" представил данные на четверг, 13 ноября.
Сегодня, 22:08
74Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют снег, гололед, туман и ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.
В Астане и области Улытау ожидаются туман, гололед.
В Конаеве и Павлодаре ожидается ветер западный с порывами до 15-20 м/с.
В Костанае, Кызылорде, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях ожидается туман.
В Семее, Усть-Каменогорске, Абайской, Алматинской, Жетысуской и Восточно-Казахстанской областях дождь, снег, низовая метель, гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
