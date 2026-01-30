  • 30 Января, 06:31

Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Казахстана

"Казгидромет" представил данные на пятницу, 30 января.

Сегодня, 06:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 06:14
Сегодня, 06:14
60
Фото: Pixabay.com

Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ

В Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед и ветер.

В Актюбинской области ожидается низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жетысуской и Абайской областях ожидается туман и ветер с порывами до 15-18 м/с.

В Таразе и Мангистауской области ожидаются гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Семее, Караганде, Жезказгане, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

Самое читаемое

Наверх