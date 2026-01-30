Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед и ветер.

В Актюбинской области ожидается низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жетысуской и Абайской областях ожидается туман и ветер с порывами до 15-18 м/с.

В Таразе и Мангистауской области ожидаются гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Семее, Караганде, Жезказгане, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.