Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Казахстана
"Казгидромет" представил данные на пятницу, 30 января.
Сегодня, 06:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:14Сегодня, 06:14
60Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед и ветер.
В Актюбинской области ожидается низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Жетысуской и Абайской областях ожидается туман и ветер с порывами до 15-18 м/с.
В Таразе и Мангистауской области ожидаются гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Семее, Караганде, Жезказгане, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.
Самое читаемое
- Землю в Алматинской области делили по поддельным документам акимов
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск