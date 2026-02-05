Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях страны
"Казгидромет" представил данные на четверг, 5 февраля.
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Караганде ожидается туман.
В Астане ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед и сильный ветер.
В Атырауской области ожидается низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, сильный ветер и туман.
В Жетысуской и Туркестанской областях ожидается туман и ветер с порывами до 23-28 м/с.
В Актау, Атырау, Шымкенте и Туркестане ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Жезказгане, Улытауской и Мангистауской областях ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед, туман и сильный ветер.
В Актобе, Актюбинской, Акмолинской, Улытауской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры до −15...−20 °C в течение суток.
