Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Караганде ожидается туман.

В Астане ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед и сильный ветер.

В Атырауской области ожидается низовая метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, сильный ветер и туман.

В Жетысуской и Туркестанской областях ожидается туман и ветер с порывами до 23-28 м/с.

В Актау, Атырау, Шымкенте и Туркестане ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жезказгане, Улытауской и Мангистауской областях ожидаются дождь, снег, низовая метель, гололед, туман и сильный ветер.

В Актобе, Актюбинской, Акмолинской, Улытауской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидается резкое понижение температуры до −15...−20 °C в течение суток.