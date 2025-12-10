Штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах Казахстана
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана.
Вчера, 23:44
В некоторых областях страны объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Таразе ожидается туман.
В Актау ожидается гололед и туман.
В Туркестане и Жамбылской области ожидается ветер с порывами до 23-28 м/с.
В Алматы, Конаеве и Атырауской области на дорогах ожидается сильная гололедица.
В Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях ожидается гололед, низовая метель, туман и сильный ветер с порывами до 23-28 м/с.
В Кызылорде, Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской и Мангистауской областях ожидаются дождь, снег, гололед, метель, сильный ветер и туман.
