19 декабря в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных районах области туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, туман, на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15–20 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 30–35 мороза. В Петропавловске ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 33–35 мороза.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке области Ұлытау ожидаются небольшой снег, низовая метель.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области 15–18 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. На юге, востоке области туман. В Атырау ожидается туман.

В Астане днем ожидаются снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

Ночью на севере, западе, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается гололед. На севере, западе области ожидается туман. В Актобе ожидается гололед.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный в горных районах области 15–20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидается снег. На севере, в центре области ожидается низовая метель. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области 15–20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В Семее ночью ожидается снег, днем низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15–18 м/с.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке области небольшой снег. Днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается снег, днем низовая метель. Ветер юго-восточный днем порывы 15–18 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, в центре области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15–20 м/с. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На западе области ожидаются туман, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, на западе, юге области порывы до 25 м/с. В Петропавловске днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем 15–20 м/с.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе, севере, юге области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15–20 м/с, днем порывы 15–20 м/с, на западе, севере, востоке области временами до 25 м/с. В Астане днем ожидаются снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются снег, низовая метель. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15–20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юге, в горных районах области порывы до 18 м/с. В Алматы временами ожидаются гололед, туман. В Конаеве временами ожидаются гололед, туман.