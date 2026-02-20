Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Астане ожидаются снег, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Караганде и Жамбылской области ожидаются метель, снег и туман.

В Атырау, Усть-Каменогорске и Мангистауской области ожидается туман.

В Таразе, Конаеве и Павлодарской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жезказгане, Алматинской, Атырауской, Улытауской и Карагандинской областях ожидаются снег, метель, гололед, туман и ветер.

В Павлодаре, Петропавловске, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха — ночью и днём до −20…−25 °C.