Штормовое предупреждение объявили в нескольких областях Казахстана
«Казгидромет» представил данные на субботу, 21 февраля.
Сегодня 2026, 21:29
157Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Астане ожидаются снег, метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Караганде и Жамбылской области ожидаются метель, снег и туман.
В Атырау, Усть-Каменогорске и Мангистауской области ожидается туман.
В Таразе, Конаеве и Павлодарской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Жезказгане, Алматинской, Атырауской, Улытауской и Карагандинской областях ожидаются снег, метель, гололед, туман и ветер.
В Павлодаре, Петропавловске, Абайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях ожидается резкое понижение температуры воздуха — ночью и днём до −20…−25 °C.
