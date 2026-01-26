Сегодня, 06:23

Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Актау ожидается гололед.

В Жезказгане и Караганде ожидается туман.

В Туркестанской и Алматинской областях ожидается гололед, туман и ветер.

В Алматы, Конаеве, Таразе, Шымкенте, Туркестане и Мангистауской области ожидается гололед и туман.

В Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях ожидаются снег, низовая метель, туман и сильный ветер.