Штормовое предупреждение объявили в нескольких областях страны
"Казгидромет" представил данные на понедельник, 26 января
Сегодня, 06:23
138Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Актау ожидается гололед.
В Жезказгане и Караганде ожидается туман.
В Туркестанской и Алматинской областях ожидается гололед, туман и ветер.
В Алматы, Конаеве, Таразе, Шымкенте, Туркестане и Мангистауской области ожидается гололед и туман.
В Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях ожидаются снег, низовая метель, туман и сильный ветер.
