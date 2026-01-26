  • 26 Января, 07:51

Штормовое предупреждение объявили в нескольких областях страны

"Казгидромет" представил данные на понедельник, 26 января

Сегодня, 06:23
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 06:23
Сегодня, 06:23
138
Фото: Pixabay.com

Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ

В Актау ожидается гололед.

В Жезказгане и Караганде ожидается туман.

В Туркестанской и Алматинской областях ожидается гололед, туман и ветер.

В Алматы, Конаеве, Таразе, Шымкенте, Туркестане и Мангистауской области ожидается гололед и туман.

В Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Жамбылской, Улытауской и Карагандинской областях ожидаются снег, низовая метель, туман и сильный ветер.

Самое читаемое

Наверх