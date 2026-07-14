Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

В Казахстане на сегодня объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в ряде регионов страны ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая пыльные бури и сильный ветер.

Пыльная буря прогнозируется в Астане, а также в Акмолинской, Кызылординской и Мангистауской областях.

В столице ожидается облачная погода, дождь и гроза. Скорость ветра составит 9-14 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с, местами - до 23 м/с. Температура воздуха ночью будет +20-22°C, днем - +37-39°C.

В Алматы также прогнозируются облачность, дождь и гроза. Ветер ожидается 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Ночью температура составит +21-23°C, днем воздух прогреется до +32-34°C.

В Шымкенте ожидается северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Кроме того, в городе сохраняется высокая пожарная опасность.

Казахстанцев призывают соблюдать меры безопасности во время ухудшения погодных условий.