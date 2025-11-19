  • 19 Ноября, 08:03

Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

"Казгидромет" представил данные на среду, 19 ноября

Фото: Pixabay.com

Казгидромет прогнозирует туман, гололёд и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ

В области Абай ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман и сильный ветер.

В Атырау, Актобе, Павлодаре, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской и Атырауской областях ожидается туман.

