Казгидромет прогнозирует туман, гололёд и ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передаёт BAQ.KZ.

В Астане ожидаются гололед и туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки, ночью на востоке и в центре области сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке и в центре области гололед, низовая метель. На западе, юге и востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 15-20 м/с, на севере и востоке области порывы до 23 м/с; днем на севере и востоке области 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. В Кокшетау ночью и утром гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере и юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром туман.

24-26 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области 24 ноября ночью осадки (дождь, снег). На западе, севере и востоке области туман, ночью гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20 м/с, на юге области порывы до 23 м/с. В Петропавловске ночью осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Туман. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20 м/с.

В Алматинской области 24 ноября ночью и утром в центре и на юге области туман.

В Восточно-Казахстанской области 24 ноября ночью на севере небольшой снег, днем осадки (дождь, снег), на севере и востоке сильный снег. Ночью на севере низовая метель, днем низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере и востоке 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В области Абай 24 ноября ночью на западе и севере осадки (дождь, снег), днем осадки, на востоке и в центре области сильные осадки (дождь, снег). Ночью на западе и севере низовая метель, гололед, днем низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере и в центре области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Семее осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области 24 ноября осадки (снег, дождь), на западе, юге и востоке области низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с, на юге области временами 23 м/с. В Павлодаре днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области 24 ноября ночью и утром на севере туман.

В области Ұлытау 24 ноября на севере, востоке и в центре области временами туман. Ветер юго-западный, на севере порывы 15-20 м/с. В Жезказгане 24 ноября временами туман.

В Западно-Казахстанской области 24 ноября туман. В Уральске 24 ноября туман.

В Костанайской области 24 ноября ночью на севере и востоке осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере и востоке области туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке и юге 15-20 м/с. В Костанае ночью гололед.

В Карагандинской области 24 ноября на севере и востоке осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-западный на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В Караганде утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, временами туман. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В области Жетісу 24 ноября ночью и утром в центре и горных районах туман. Ветер юго-западный в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром туман.

В Кызылординской области 24 ноября в центре, на юге и севере туман. В Кызылорде временами туман.

В Жамбылской области 24-25 ноября на юге и в горных районах туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем 25 ноября на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15-20 м/с. В Таразе временами туман.