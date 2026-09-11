Штормовое предупреждение объявили в регионах Казахстана на 12 сентября

Казгидромет предупредил об ухудшении погоды в ряде регионов Казахстана 12 сентября. На большей части страны ожидаются дожди, грозы и усиление ветра, а на юге и юго-востоке при этом сохранится сильная жара.

Наиболее прохладная погода установится на севере. Там прогнозируются дождь, гроза и град, ветер усилится до 15–20 м/с, с порывами до 23–28 м/с. Ночью и утром местами возможен туман. Днем температура составит около +13…+20 градусов.

В центральных регионах и области Улытау также ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра местами могут достигать 23–28 м/с.

На западе страны погода постепенно начнет улучшаться, однако 12 сентября в отдельных районах еще возможны дожди и грозы. Температура будет повышаться до +20…+30 градусов.

На юге – до +35, в Алматы и Жетысу – до +37

Совсем другая погода ожидается на юге и юго-востоке. В южных регионах воздух днем прогреется до +35 градусов, хотя местами, в том числе в горных районах, возможны кратковременные дожди и грозы.

В Алматинской области и области Жетысу прогнозируется сильная жара – +35…+37 градусов. В горных районах возможны дождь и гроза, порывы ветра местами достигнут 25 м/с.

Жарко будет и в Восточно-Казахстанской области – до +35 градусов.

Во многих регионах также сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Что ждать на выходных

В целом 12–14 сентября погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Поэтому выходные ожидаются неустойчивыми: с дождями, грозами и ветром.

Особенно заметное похолодание прогнозируется на севере – после теплых дней температура опустится до +13…+20 градусов. В центре будет около +15…+25, тогда как на юге пока сохранится летняя жара.