20 ноября в ряде регионов Казахстана ожидаются туман, метель и гололед, передает BAQ.KZ.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, в центре области Ұлытау ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и днем на западе Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель; днем также сохранятся осадки, гололед и низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный: ночью на западе, севере, днем на юге порывы 15–20 м/с. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман; ночью ветер порывами 15–20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области 20 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный с порывами 15–20 м/с. В Кокшетау ожидается туман, ветер порывами 15–20 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман, на севере порывы южного, юго-западного ветра 15–18 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед; днем – осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке и юге 15–20 м/с. В Костанае утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед; ночью и утром туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15–20 м/с. В Уральске ожидается туман, ветер порывами 15–20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В области Абай ожидается восточный, юго-восточный ветер на севере и в центре порывами 15–20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе и юге порывы 15–20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области 20–21 ноября ожидается туман. В горных районах ночью ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывами 15–20 м/с. В Таразе временами туман.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В области Жетісу ожидается юго-восточный ветер в районе Алакольских озер порывами 15–20 м/с.

По г. Риддер и г. Усть-Каменогорск сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.