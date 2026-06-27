Штормовое предупреждение объявили во всем Казахстане на 28 июня

Синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях, граде, шквалистом ветре, а также об экстремальной жаре до +42 градусов. Во многих областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане 28 июня ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем возможен град.

В Алматы днем ожидается сильная жара до 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, включая горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов, прогнозируются кратковременный дождь, гроза и юго-западный ветер с порывами 15–20 м/с.

В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь, гроза и юго-западный ветер с порывами 15–20 м/с.

В Атырауской области днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, на юге — небольшой дождь и гроза. Северный и северо-западный ветер местами усилится до 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и в центре — чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, сильный дождь, град и шквал. Порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Карагандинской области на севере прогнозируются небольшой дождь и гроза, на востоке и юге — дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара 35–38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу на севере, востоке, в центре и горных районах ожидаются дождь и гроза, днем на востоке и в горах — сильный дождь, град и шквал. Ветер усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха достигнет 35–37 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая.

В области Ұлытау в конце дня на западе ожидаются дождь и гроза. Днем прогнозируется сильная жара 35–38 градусов, местами порывы ветра до 15–20 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Порывы северо-западного ветра составят 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах прогнозируются кратковременный дождь, гроза, град и шквал. Днем по области ожидается сильная жара 40–42 градуса. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до 35–37 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области на юге и в горных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Днем ожидается сильная жара до 38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, град и шквал. Ветер с порывами 15–20 м/с сменит направление с юго-западного на северо-западное. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на западе и севере ожидаются небольшой дождь и гроза, днем на юге и востоке — дождь, гроза, град и шквал. Местами ветер усилится до 15–18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквал и пыльная буря. Северо-западный ветер усилится до 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью на западе и юго-западе ожидаются дождь и гроза, днем на севере, юге и в центре — дождь, гроза, град и шквал. Порывы ветра местами достигнут 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35–38 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке и юге ожидаются дождь, гроза, град и шквал, ночью на севере возможен туман. Днем температура достигнет 35–36 градусов. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем ожидаются дожди, грозы, местами град. Воздух прогреется до 35–36 градусов, ветер местами усилится до 15–20 м/с. Сохраняются высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь, гроза, сильный дождь, град и шквал, днем неблагоприятные явления сохранятся. Ночью и утром местами ожидается туман, ветер усилится до 15–20 м/с. На юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем — дождь, гроза, местами сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром возможен туман. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На юго-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.