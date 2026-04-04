Штормовое предупреждение на 5 апреля объявили в Астане и 17 областях Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане утром и днем ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 метров в секунду.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер западный, днём порывы до 15 метров в секунду. В горных районах Иле Алатау, включая Медеуский и Бостандыкский районы города, днем ожидается временами сильный дождь, гроза, возможны град и шквал. Ветер западный, порывы 15–20 метров в секунду, временами до 25 метров в секунду.

В Шымкенте временами ожидаются гроза и шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15–20 метров в секунду.

В Жамбылской области ожидаются дождь и гроза, на юге и в горных районах области — сильный дождь, град и шквал. В горных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем в горных районах порывы 15–20 метров в секунду. В центре, на северо-западе и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В связи с прогнозируемыми сильными дождями 5–7 апреля в горных и предгорных районах области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения.

В области Ұлытау ожидается ветер юго-западный и западный, на севере и востоке области порывы 15–20 метров в секунду.

В Карагандинской области днем на западе, севере и востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром в этих районах прогнозируется туман. Ветер юго-западный и западный, порывы 15–20 метров в секунду.

В Атырауской области на западе ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области ночью на юго-западе и западе ожидаются дождь и гроза, на севере и северо-востоке области — небольшой дождь и гроза, которые сохранятся и днём. На севере и северо-востоке области ожидается туман. Днем на востоке области возможны шквал и пыльная буря. Ветер северо-западный, порывы ночью и днём 15–20 метров в секунду, на востоке области — до 23 метров в секунду.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах ожидается временами сильный дождь. Также прогнозируются гроза, град и шквал. Ветер западный, порывы 15–20 метров в секунду, временами до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере и в центре ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке и в центре ожидается гроза. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15–20 метров в секунду.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидаются дождь и гроза, местами туман. Ветер северо-западный, на востоке и юге области порывы 15–20 метров в секунду. В период с 4 по 7 апреля в связи с осадками ожидаются увеличение водности, формирование поверхностного стока и развитие опасных гидрологических явлений, включая подтопления дворовых территорий, хозяйственных объектов и переливы через автодороги.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре ожидаются временами сильный дождь, гроза, возможны град и туман. Ветер северный и северо-западный, на юге области порывы 15–20 метров в секунду.

В области Абай днем на западе и юге ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на востоке и в центре области прогнозируется туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днём в центре области порывы 15–20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В связи с сохранением положительного температурного фона и прогнозируемыми осадками 5–6 апреля ожидаются интенсивное снеготаяние и вскрытие рек. Возможны образование ледовых заторов, подъёмы уровней воды и подтопления населенных пунктов, жилых домов, хозяйственных построек и автодорог.

В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15–20 метров в секунду. На западе, севере и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, в предгорных районах она также ожидается.

В Павлодарской области ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере и юге области порывы 15–20 метров в секунду.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15–20 метров в секунду. На реке Есиль в районе села Волгодоновка продолжается повышение уровня воды, который уже превысил опасную отметку, в связи с чем сохраняется угроза подтоплений населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

В области Жетісу на севере и юге сохраняется, а в центре области ожидается высокая пожарная опасность.